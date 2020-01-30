Названа зарплата Медведева на посту зампреда Совбеза

Зарплата Дмитрия Медведева на посту зампредседателя Совета Безопасности РФ составит 618,3 тыс. рублей в месяц.

Об этом информирует ТАСС.

По данным СМИ, зарплата Медведева на посту председателя правительства составляла в последнее время 618,7 тыс. рублей.

В середине января Медведев ушел с поста премьера России. Президент Владимир Путин ввел должность зампредседателя Совбеза РФ и назначил на нее Медведева.

Позже он рассказал, что для него не было неожиданностью введение должности зампреда Совета безопасности России, так как подобные идеи существовали ранее.





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