Названа зарплата Медведева на посту зампреда Совбеза

Зарплата Дмитрия Медведева на посту зампредседателя Совета Безопасности РФ составит 618,3 тыс. рублей в месяц.
Об этом информирует ТАСС.
По данным СМИ, зарплата Медведева на посту председателя правительства составляла в последнее время 618,7 тыс. рублей.
В середине января Медведев ушел с поста премьера России. Президент Владимир Путин ввел должность зампредседателя Совбеза РФ и назначил на нее Медведева.
Позже он рассказал, что для него не было неожиданностью введение должности зампреда Совета безопасности России, так как подобные идеи существовали ранее.
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