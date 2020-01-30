«Нарко: Мексика». Вышел трейлер второго сезона сериала о наркоторговле. Видео

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Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Палата представителей США в четверг проведет голосование по двум инициативам, призванным ограничить полномочия президента Дональда Трампа по проведению военных действий в отношении Ирана на фоне повышенной напряженности в отношениях между двумя странами. Напомним, что это усиление напряженности пришлось на период после американского авиаудара, в результате которого погиб иранский генерал. Инициатива, представленная демократом Ро Ханной, запрещает […]
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