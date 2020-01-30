«Нарко: Мексика». Вышел трейлер второго сезона сериала о наркоторговле. Видео

видео
Видео: Netflix / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Палата представителей США в четверг проведет голосование по двум инициативам, призванным ограничить полномочия президента Дональда Трампа по проведению военных действий в отношении Ирана на фоне повышенной напряженности в отношениях между двумя странами. Напомним, что это усиление напряженности пришлось на период после американского авиаудара, в результате которого погиб иранский генерал. Инициатива, представленная демократом Ро Ханной, запрещает […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Меркель заявила, что снимать санкции с России еще рано / 14 декабря
- Самолет разбился на востоке Афганистана / 27 января
- Российские врачи пожаловались Путину на дефицит лекарств и массовые увольнения / 17 декабря
- Возглавляемая США коалиция подтвердила ракетный обстрел ее баз в Ираке / 5 января
- «Киев готов искать пути урегулирования, но не капитуляции». Украинский политолог о продлении закона об особых областях Донбасса / 12 декабря
- Трамп оценил эффект от его импичмента для США / 3 декабря
- В ДТП с автобусом в Тульской области пострадали восемь человек / 30 декабря
- Хафтар назвал условия для продолжения переговоров об урегулировании в Ливии / 14 января