В Италии из-за коронавируса заблокировано круизное судно. На борту 67 россиян

В Италии из-за коронавируса заблокировано круизное судно. На борту 67 россиян

30.01.2020, 17:06, Новости дня

В итальянском городе Чивитавеккья из-за коронавируса заблокировано круизное судно Costa Smeralda. На его борту находятся 67 россиян.

В ближайшее время к российским гражданам прибудет сотрудник посольства для оказания возможного необходимого содействия на месте. Пассажиры судна обеспечиваются питанием и всем необходимым. Вопрос держится на контроле, сообщает РИА Новости.

 

Всего на борту круизного судна находятся более шести тысяч пассажиров, сообщает The Guardian. Пассажиры лайнера оказались заблокированы в порту в ста километрах от Рима. Это связано с тем, что на борту находится 54-летняя женщина с подозрением на заболевание. На ночь она была изолирована в больничной палате на корабле.

На борт лайнера поднялись специалисты Национального института инфекционных заболеваний. Предположительно, результаты исследования появятся во второй половине дня.

Ранее стало известно, что РФ частично закрывает границу с Китаем. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Исследовав химический состав осадков на дне марсианского кратера, исследователи убедились в пригодности жидкости на Марсе для органической жизни. Это еще одно подтверждение гипотезы о том, что ранее на поверхности Марса могло существовать множество обитаемых водоемов. Новые данные исследователям были переданы марсианским ровером Curiosity, который в рамках недавней миссии спустился на дно кратера Гейла. В прошлом […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика