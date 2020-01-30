В Италии из-за коронавируса заблокировано круизное судно. На борту 67 россиян

В итальянском городе Чивитавеккья из-за коронавируса заблокировано круизное судно Costa Smeralda. На его борту находятся 67 россиян.

В ближайшее время к российским гражданам прибудет сотрудник посольства для оказания возможного необходимого содействия на месте. Пассажиры судна обеспечиваются питанием и всем необходимым. Вопрос держится на контроле, сообщает РИА Новости.

Всего на борту круизного судна находятся более шести тысяч пассажиров, сообщает The Guardian. Пассажиры лайнера оказались заблокированы в порту в ста километрах от Рима. Это связано с тем, что на борту находится 54-летняя женщина с подозрением на заболевание. На ночь она была изолирована в больничной палате на корабле.

На борт лайнера поднялись специалисты Национального института инфекционных заболеваний. Предположительно, результаты исследования появятся во второй половине дня.

Ранее стало известно, что РФ частично закрывает границу с Китаем. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Источник: Вести

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