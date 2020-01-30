США разместили на подлодке ракеты с новой ядерной боеголовкой – Федерация американских ученых

США ввели в эксплуатацию боеголовки с ядерным зарядом низкой мощности W76-2. Об этом 29 января сообщила Федерация американских ученых – некоммерческая организация, занимающаяся вопросами контроля за ядерными вооружениями, разоружения и глобальной политики безопасности.

Ракеты Trident с новой ядерной боеголовкой были размещены на подводной лодке USS Tennessee, которая вела патрулирования в Атлантическом океане в конце 2019 года, заявили аналитики федерации на основе информации от источников в американском правительстве.

«По нашим оценкам, одна или две из 20 ракет на USS Tennessee и аналогичных подводных лодках будут вооружены W76-2, либо с одной, либо с несколькими боеголовками», – говорится в сообщении.

Как утверждают ученые, одной из целей размещения маломощной боеголовки является сдерживание России, поскольку Trident способна преодолевать сопротивление систем ПВО РФ. Критики программы W76-2 говорят, что увеличение ракетного арсенала является следом практики холодной войны, когда необходимостью «сдерживания» Штаты объясняли базирование тысяч боеголовок в Европе.

Официальный комментариев Пентагона о новой боеголовке малой мощности не поступало.

В феврале 2018 года Пентагон опубликовал доклад под названием «Обзор ядерной политики США», в котором утверждалось, что Россия считает, будто ее ядерное оружие малой мощности дает преимущества в конфликтах. «Уверенность России в том, что, использовав первыми ядерное оружие, в том числе оружие малой мощности, можно получить такое преимущество, отчасти основана на представлении Москвы, что обладание большим количеством и разнообразием нестратегических ядерных средств обеспечивает превосходство в кризисной ситуации или в условиях более ограниченного конфликта», – говорилось в документе.

В январе 2019 года стало известно, что в штате Техас по поручению президента Дональда Трампа начали серийное производство ядерной боеголовки W76-2. Ее мощность 5–7 килотонн, что меньше, чем у боеголовки, взорванной в японской Хиросиме в 1945 году.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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