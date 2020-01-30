Александр Соболев: еще не до конца верю, что перешел в «Спартак»

Александр Соболев: еще не до конца верю, что перешел в «Спартак»

30.01.2020, 17:06, Новости дня

Новичок московского "Спартака" Александр Соболев, перешедший на правах аренды из самарских "Крыльев Советов" в стан красно-белых, заявил, что для него большая честь выступать за самый титулованный и популярный клуб в России.

"Впереди много работы, чтобы заслужить уважение болельщиков и оправдать доверие тренеров и руководства. Еще не до конца верю в то, что перешел в "Спартак". Сыграть в футболке с ромбом на груди – большая честь и ответственность. Более популярной и титулованной команды в РФ просто нет", – написал футболист на своей странице в Instagram.

Напомним, что "Спартак" 30 января объявил о подписании контракта с Александром Соболевым до конца нынешнего сезона.

Источник: Вести



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