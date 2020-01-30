Александр Соболев: еще не до конца верю, что перешел в «Спартак»

Новичок московского "Спартака" Александр Соболев, перешедший на правах аренды из самарских "Крыльев Советов" в стан красно-белых, заявил, что для него большая честь выступать за самый титулованный и популярный клуб в России.
"Впереди много работы, чтобы заслужить уважение болельщиков и оправдать доверие тренеров и руководства. Еще не до конца верю в то, что перешел в "Спартак". Сыграть в футболке с ромбом на груди – большая честь и ответственность. Более популярной и титулованной команды в РФ просто нет", – написал футболист на своей странице в Instagram.
Напомним, что "Спартак" 30 января объявил о подписании контракта с Александром Соболевым до конца нынешнего сезона.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Компания Volkswagen анонсировала дебютный показ новой версии кроссовера. Модель по своему виду станет во многом походить на T-Cross, а в качестве платформы выбрана тележка MQB A0 IN. Немецкий бренд разместил тизерное видео, в котором продемонстрирован новый кроссовер марки. На сегодня он не имеет конкретного названия. Дебютный показ модели намечен на 3 февраля текущего года и […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Пойдет ли Марат Хуснуллин в президенты? / 22 января
- Астропсихолог Ирина Фалькао: «Яне Рудковской может грозить банкротство» / 1 декабря
- Слухи / 26 декабря
- Украина своих не бросит: Родина признает заслуги героев / 5 декабря
- «Осталось родить еще Тумбу и Юмбу»: Нюше знатно всыпали за имя дочери / 23 декабря
- В Сети появился трейлер фильма о жизни Тейлор Свифт «Miss Americana» / 23 января
- Медики назвали правила купания на Крещение / 16 января
- «Странно наряд сидит»: Лопыреву заподозрили в новой беременности / 12 декабря