В Киеве полиция задержала трех человек за расклейку плакатов о сотрудничестве с Россией

В Киеве полицейские задержали трех человек, размещавших плакаты на улицах города с надписью «Россия – наш главный стратегический партнер», сообщила Нацполиция Украины.
«Полицейские установили трех лиц, подозреваемых в расклеивании провокационных билбордов. Их доставили в управление полиции для установления всех обстоятельств и дачи показаний», – сообщило ведомство, передает ТАСС.
Там отметили, что по факту размещения билбордов возбуждено уголовное дело по статье «о самоуправстве».
В пресс-службе уточнили, что по каждому факту размещения билбордов возбуждено уголовное дело по статье "о самоуправстве".
В четверг сообщалось, что на билбордах в Киеве появилась реклама с надписью «Россия – наш главный стратегический партнер», на них также изображен предприниматель Олег Катющенко.
На данный момент не установлено, было ли это инициативой самого бизнесмена.
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