Разыскиваемый полицией за кражу житель Новокузнецка устроил погром в сауне

Разыскиваемый полицией за кражу житель Новокузнецка устроил погром в сауне

30.01.2020, 17:05, Разное

В Новокузнецке полицейские задержали 33-летнего дебошира, который вместе с приятелем устроил погром в городской сауне. Выяснилось, что мужчина находился в розыске за совершение кражи.

По данным сайта VSE42.RU, два гражданина в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта устроили драку в городской сауне и повредили в заведении гипсокартонные стены и сливной бачок унитаза. Прибывшие на вызов бойцы Росгвардии задержали подозреваемых. Дебоширов передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.



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