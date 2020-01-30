Разыскиваемый полицией за кражу житель Новокузнецка устроил погром в сауне

В Новокузнецке полицейские задержали 33-летнего дебошира, который вместе с приятелем устроил погром в городской сауне. Выяснилось, что мужчина находился в розыске за совершение кражи.
По данным сайта VSE42.RU, два гражданина в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта устроили драку в городской сауне и повредили в заведении гипсокартонные стены и сливной бачок унитаза. Прибывшие на вызов бойцы Росгвардии задержали подозреваемых. Дебоширов передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Согласно данным Службы безопасности, начиная с 2014 года в Украину не пропустили 5024 граждан Российской Федерации. Об этом 30 января сообщила пресс-служба СБУ в Facebook. Кроме того, за последние шесть лет 675 гражданам России был запрещен въезд в Украину. ⛔️Усього з 2014 року СБУ не пустила до України 5024 росіянина. Posted by Служба безпеки України […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Иран грозится выйти из договора по нераспространению ядерного оружия / 21 января
- One America News — почти половина американцев не знает, что творилось в Освенциме / 29 января
- Убийство трехлетнего мальчика. Грановский и «Буквы» ответили на заявление Соболева / 4 декабря
- В Пентагоне заявили, что Украина получила военную помощь в полном объеме / 17 января
- Глава-пресс-службы УВД Москвы покинет свой пост. Ранее его наказали по делу Голунова / 29 ноября
- Премьер Финляндии ушел в отставку / 3 декабря
- Ястремская вышла в четвертьфинал теннисного турнира из-за отказа соперницы продолжать игру / 15 января
- Госдума одобрила кандидатуру Мишустина на должность премьера / 16 января