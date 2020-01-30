Премьера Чувашии отправили под суд за оскорбление депутата Госсовета республики

Из-за перепалки с депутатом Госсовета Чувашии Сергеем Семеновым премьер республики Иван Моторин отправится под суд – дело об оскорблении скоро будет рассмотрено мировым судьей, сообщают СМИ.
Моторин и Семенов устроили перепалку в прошлом году во время встречи с вкладчиками «Чувашкредитпромбанка». Премьер Чувашии со сцены назвал депутата «упырем». После этого Семенов написал заявление на председателя правительства республики, информирует портал «Мой город Чебоксары».
Была проведена лингвистическая экспертиза в отношении Моторина, после чего возбуждено дело об административном правонарушении за оскорбление личности. Дело направлено для рассмотрения по существу мировому судье участка №1 Ленинского района Чебоксар.
«Правда ПФО» сообщает, что на встрече с вкладчиками «Чувашкредитпромбанка» депутат упрекнул главу правительства в том, что власти «намеренно из банка не выпускали клиентов». Моторин посоветовал тому не «молоть языком». Семенов заявил, что премьеру «должно быть стыдно», а также призвал «гнать в шею все ваше правительство». В ответ на это Моторин заявил: «Это вас надо гнать в шею, упырь!».
Накануне президент РФ Владимир Путин уволил губернатора Чувашии Михаила Игнатьева. Этому предшествовал скандал с заявлением главы республики на встрече с журналистами и затем «шуткой» при вручении ключей от пожарной машины спасателям.
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