Станислав Садальский осудил поведение патриарха Кирилла по отношению к умершему Всеволоду Чаплину

Станислав Садальский осудил поведение патриарха Кирилла по отношению к умершему Всеволоду Чаплину

30.01.2020, 17:04, Разное

Станислав Садальский осудил поведение патриарха Кирилла по отношению к умершему Всеволоду Чаплину. Разместив в Instagram-аккаунте снимки обоих, в комментариях он представил высказывание Сергея Чапнина.
Экс-редактор журнала Московской патриархии считает, что отсутствие главы РПЦ на похоронах противоречит принципам христианской морали. Тем более, по его мнению, Чаплин, будучи многолетним близким помощником патриарха, всячески поддерживал его и даже исправлял некоторые ошибки. В любом случае он не заслужил такого демонстративного поведения со стороны первого лица Русской православной церкви. Чапнин отмечает в социальной сети Facebook, что патриарх не принял никакого участия в организации похорон и не присутствовал на прощальной церемонии с Всеволодом Чаплиным, запретив такие действия для собственных викариев. Церковно-общественный деятель сообщает, что «некоторые архиереи приезжали накануне и служили у гроба краткие литии», вопреки распоряжению предстоятеля. Он называет главу РПЦ «человеком религиозным, однако не християнином» и обвиняет в нарушении заповеди всепрощения.

Станислав Садальский никак не комментирует высказывание Сергея Чапнина, но сам факт его размещения свидетельствует о поддержке мнения. Многие интернет-пользователи также выразили свою солидарность с ним.



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