Погода в норме нынешней зимы

В центрально-европейской части России в первые выходные февраля выходных ожидается относительно теплая и облачная погода.
С первых чисел последнего месяца зимы особых перемен в синоптических процессах не намечается. Атлантика по-прежнему не спешит оставлять без внимания Русскую равнину, а циклонические вихри продолжат «свои танцы» вплоть до середины следующей недели.
Регион останется под влиянием потока теплого и влажного атлантического воздуха, который продолжают поставлять активные западные циклоны.
На европейскую территорию России прорвался новый облачный вихрь с Атлантики, однако позиций зимы он не укрепит, отмечают метеорологи. Циклон принесет на Русскую равнину очередную порцию теплого воздуха. В результате температура не поднимется выше 0 градусов только в северных и северо-восточных регионах. А в Центр, на Северо-Запад и Юг опять придет «еврозима». Зона оттепелей распространится до берегов Волги, а на Северном Кавказе и Кубани, словно весной, столбики термометров сумеют преодолеть отметку +10 градусов.
В Москве и Ярославле 1-2 февраля от -2 до +2 градусов, небольшой снег. В Санкт-Петербурге (Северная столица как-никак) до +5 с дождем.
Но к середине следующей недели синоптики обещают похолодание – до 10 градусов мороза в ночные часы.
Атмосферное давление в выходные 735-745 мм ртутного столба. Ветер южный, до 5 метров в секунду.
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