Прекрасная половина «Оскара-2020»: Названы претендентки на премию за лучшую женскую роль

В Лос-Анджелесе в ночь с 9 на 10 февраля состоится вручение премии «Оскар». Награда считается самой престижной среди всех, кто связан с кинематографом. Особого внимания достойны представительницы прекрасного пола, для которых выделена отдельная номинация. Журналисты издания OANews составили перечень основных номинанток на премию за лучшую женскую роль в текущем году.

Синтия Эриво («Гарриет»)

Молодая актриса получила популярность благодаря ролям в сериалах, но в последнее время стала часто появляться и в полнометражных лентах. Одной из таких является «Гарриет». Эриво сыграла главную героиню Гарриет Табмер, которая считается одной из первых активисток, отстаивавших права рабов в США. После отмены рабства она стала свободным человеком, ввиду чего нашла единомышленников, вместе с которыми решила проводить различные акции, направленные на защиту афроамериканцев. В конце XIX века Табмер регулятор ездила на юг США, где давление на чернокожих было самым ощутимым. Она направляла беглых рабов в Канаду или северные штаты страны, где им могли оказать помощь. На фоне современных тенденций толерантности фильм «Гарриет» и Синтия Эриво имеет все шансы получить «Оскар» за лучшую женскую роль.

Скарлетт Йоханссон («Брачная история»)



Йоханссон с самого детства появляется в кассовых голливудских фильмах. Одной из самых значимых ее работ среди последних лент является картина «Мстители» со всеми ее сиквелами. Там она исполнила роль Черной Вдовы, которая погибла в конце саги. Несмотря на популярность франшизы, критики решили отметить появление Йоханссон в другом фильме. «Брачная история» рассказывает об отношениях семейной пары, которая подала на развод. Главная героиня ленты Николь пытается отстоять свои права, постоянно ругаясь с супругом Чарли. Его роль исполнил Адам Драйвер, также сыгравший главного антагониста третьей трилогии «Звездные войны». Фильм делает уклон на права женщин, что актуально в современном медийном пространстве. Это дает шанс «Брачной истории» побороться за сразу несколько «Оскаров».

Сирша Ронан («Маленькие женщины»)



Основой для фильма стал одноименный роман писательницы Луизы Мэй Олкотт. В центре сюжета оказываются четыре сестры, являющиеся детьми богатого семейства. С самого детства их приучают к хорошим манерам и поведению в обществе мужчин, но далеко не каждая из юных леди хочет жить такой жизнью. Ронан исполнила роль Джо Марч, которая обладает скверным и бунтарским характером. Балы и светские беседы она считает скучными и чувствует себя в своей тарелке, когда находится в мужской компании. Она представляет собой настоящего хулигана в обличье 15-летней девочки. Несмотря на скверный характер, у героини присутствует талант писательства, ввиду чего повествование в картине ведется от ее имени.

Шарлиз Терон («Скандал»)



Легендарная американская актриса в очередной раз решила побороться за «Оскар». На этот раз она снялась в ленте «Скандал» основанной на реальных событиях. Картина рассказывает об инциденте на канале Fox News. В 2016 году его руководителя Роджера Айлза обвинили в домогательствах. Терон исполнила роль журналистки Мегин Келли, которая начала борьбу за свои права. В итоге Айлз стал фигурантом нескольких дел и покинул свой пост. По словам Терон, в юности и начале карьеры она сталкивалась с аналогичными проблемами, но в силу особенностей медийного пространства 90-х не могла рассказать о них общественности и попытаться восстановить справедливость. Сюжет картины также полностью соответствует современным общественным трендам, ввиду чего может претендовать на несколько заветных статуэток.

Рене Зеллвегер («Джуди»)



Зеллвегер уже успела получить «Золотой глобус» за данную картину, но сейчас попытается посоревноваться и за «Оскар». Актриса исполнила роль Джуди Гарленд. В фильме описываются последние годы ее жизни. Из-за употребления наркотиков и алкоголя звезда столкнулась с серьезными проблемами и не нашла поддержки в кругу друзей. Основой для фильма стала пьеса «Конец радуги», написанная Питером Куилтером.

История номинации «Лучшая женская роль»

Впервые заветную статуэтку за лучшую женскую роль вручили в 1929 году. Ее обладательницей стала Джанет Гейнор. Тогда правила присуждения премии сильно отличались от нынешних. Женщина могла получить статуэтку за сразу несколько фильмов. Только на третьей церемонии было решено рассматривать одну картину. Спустя шесть лет появилась номинация «Лучшая женская роль второго плана». Все актрисы, представленные в соответствующих категориях, получили право бороться за статуэтку «За вклад в развитие кинематографа». Для молодых актрис также была введена «Молодежная награда Академии», но в 1961 году ее отменили.

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