Путин поручил создать единую базу жертв политических репрессий

Президент Владимир Путин поручил администрации президента вместе с ФСБ, МВД, ФСИН и Росархивом рассмотреть вопрос о создании единой базы данных жертв политических репрессий, сообщает «Интерфакс». Об этом говорится в перечне поручений, которые глава государства сформулировал после декабрьского заседания СПЧ.
Поручение адресовано заместителю руководителя администрации Сергею Кириенко, а также главам перечисленных ведомств — Александру Бортникову, Владимиру Колокольцеву, Александру Калашникову и Андрею Артизову. Свои предложения они должны представить к 1 октября 2020 года.
Также президент поручил спикеру Госдумы Вячеславу Володину рассмотреть необходимость внесения в законы поправок, которые определяли бы понятие «место массовых захоронений» и регулировали бы их поиски, учет, содержание, благоустройство и сохранение. Срок исполнения поручения — к 1 июля.
Мэрии Москвы и администрации Московской области Путин рекомендовал при участии РПЦ создать музей на Бутовском полигоне. Сергей Собянин и Андрей Воробьев должны будут доложить об исполнении поручения к 30 октября 2020 года.
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Последнее: Президент Владимир Путин поручил администрации президента вместе с ФСБ, МВД, ФСИН и Росархивом рассмотреть вопрос о создании единой базы данных жертв политических репрессий, сообщает «Интерфакс». Об этом говорится в перечне поручений, которые глава государства сформулировал после декабрьского заседания СПЧ. Поручение адресовано заместителю руководителя администрации Сергею Кириенко, а также главам перечисленных ведомств — Александру Бортникову, Владимиру Колокольцеву, Александру Калашникову […]
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