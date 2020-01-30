В колонии в Казахстане заключенные пожаловались, что нацгвардейцы их избили и держали на морозе. В колонии идет проверка

246 осужденных колонии максимальной безопасности РУ-170/3 в казахстанском городе Уральск обратились в местное представительство Казахстанского бюро по правам человека с жалобами на пытки и издевательства. По словам заключенных, 23 января 2020 года сотрудники Нацгвардии их избили, раздели догола и несколько часов продержали на морозе, сообщает казахская служба Радио Свобода.

Сейчас в колонии идет проверка, подтвердили в пресс-службе Департамента уголовно-исполнительной системы по Западно-Казахстанской области.

Глава группы Национального превентивного механизма (НПМ) по ЗКО Павел Кочетков рассказал, что правозащитники разговаривали «поголовно со всеми осужденными из отрядов №2, 4 и 6 уральской колонии, всего 246 человек».

«Мы проводили плановое посещение колонии, которое, так случилось, было на следующий день после обысковых мероприятий. Все, за исключением пяти или семи человек, в устном порядке пожаловались на массовые избиения военнослужащими примерно с 15 до 19:30 часов 23 января 2020 года, – пояснил Кочетков. – Мы приняли 99 письменных заявлений, из них порядка десяти были коллективные, остальные – индивидуальные. Люди жаловались, что во время обыска их избивали, пинали, били дубинками, затем из выгоняли на улицу, раздевали догола, заставляли приседать, при этом оскорбляли, избивали, требовали, чтобы заключенные кричали: «Войска – это сила».

«На улице на морозе заключенных продержали около трех часов, потом погнали обратно в камеры. По дороге их снова избивали и пинали стоящие на лестницах военнослужащие», – рассказал Павел Кочетков.

Правозащитник рассказал, что официально ни одного факта избиения заключенных сотрудниками Нацгвардии до сих пор было не зафиксировано, а медицинскую помощь избитым также не оказывали. По его словам, заключенным в колонии в Уральске не дают разрешения на посещение медчасти, а самостоятельно передвигаться по территории колонии они не имеют права.

«Факты избиения мы засняли, сделали фото. Только одному заключенному, который пожаловался на плохое самочувствие, вызвали «скорую», и то по нашей просьбе», – пояснил Кочетков.

Правозащитница и глава общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по Павлодарской области Елена Семенова говорит, что осужденные колонии РУ-170/3 позвонили ей на следующее утро после обыска.

«Обыски в отрядах проходили 23 января, на следующее утро мне позвонили сами осужденные, у кого есть доступ к таксофону, а также родные осужденных, сообщили о пытках и издевательствах, – пояснила она. – Как сообщили осужденные, били всех, несмотря на состояние здоровья, возраст: инвалидов, пожилых людей. Тех, кого не били, выставили на мороз на несколько часов».

​Департамент уголовно-исполнительной системы на данный момент подтвердил лишь проведение обыска, но отрицает побои:

«В указанном учреждении действительно 23 января текущего года были проведены обысковые мероприятия с целью обнаружения и изъятия запрещенных к использованию предметов осужденными. По результатам которых было изъято множество запрещенных вещей: сотовые телефоны, колюще-режущие предметы, гражданская одежда и так далее, – заявили силовики. – Со стороны осужденных во время самого мероприятия жалоб не поступало, но после проведения ряд осужденных обратились с жалобами».

В Казахстане заключенные регулярно жалуются на условия содержания в исправительных учреждениях. В прошлом году в колонии строгого режима ЛА-155/8 в поселке Заречный в Алматинской области разразился скандал: в Сеть попало несколько десятков видео, на которых были запечатлены пытки заключенных, нарушения режима, неуставные отношения и коррупция. По итогам разбирательств 14 сотрудников колонии были уволены, на них были заведены уголовные дела.

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