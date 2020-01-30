Из галереи в Стокгольме украли работы Дали

От 10 до 12 статуэток работы Сальвадора Дали похищены в ночь на 30 января из галереи в Стокгольме, сообщает шведская газета Aftonbladet.
Как минимум двое преступников проникли в галерею в центре города, разбив окно у входа. К приезду полиции подозреваемые скрылись.
Каждая из похищенных работ оценивается от 200 до 500 тысяч крон (от $21 000 до $52 000), рассказал владелец галереи.
Выставка со статуэтками должна была закрыться в субботу. Полиция ведет поиск подозреваемых.
29 января 2019 года из Третьяковской галереи украли картину Куинджи «Ай-Петри. Индивидуальный предприниматель из Крыма Денис Чуприков под видом музейного работника достал полотно из рамы и скрылся. Все это происходило на глазах у многочисленных посетителей музея. Спустя несколько дней картину обнаружили в Подмосковье.
В апреле 2016 года из музея в американском городе Спрингфилд, штат Миссисипи, украли семь картин американского художника Энди Уорхола, на которых изображены знаменитые банки с супом «Кэмпбелл».
В 2013 году из музея в городе Вязники Владимирской области украли картину знаменитого русского пейзажиста Ивана Шишкина «Лес. Ели», «всплыла» она в Беларуси, когда местная милиция провела облаву на группу наркоторговцев, возивших в страну гашиш, кокаин и экстази из России.
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