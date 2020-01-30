Психоз и потеря памяти: новые версии гибели «второй группы Дятлова»

Виктор Ворошилов

много лет занимался исследованием гибели куйбышевских студентов на перевале

Чивруай на Кольском полуострове в 1973 году. Однако до сих пор нет четкого

ответа, что стало причиной трагедии «второй группы Дятлова».

Материал дополняется

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Последнее: Виктор Ворошилов много лет занимался исследованием гибели куйбышевских студентов на перевале Чивруай на Кольском полуострове в 1973 году. Однако до сих пор нет четкого ответа, что стало причиной трагедии «второй группы Дятлова». Материал дополняется