Психоз и потеря памяти: новые версии гибели «второй группы Дятлова»

Виктор Ворошилов
много лет занимался исследованием гибели куйбышевских студентов на перевале
Чивруай на Кольском полуострове в 1973 году. Однако до сих пор нет четкого
ответа, что стало причиной трагедии «второй группы Дятлова».
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Последнее: Виктор Ворошилов много лет занимался исследованием гибели куйбышевских студентов на перевале Чивруай на Кольском полуострове в 1973 году. Однако до сих пор нет четкого ответа, что стало причиной трагедии «второй группы Дятлова». Материал дополняется
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