Умерла актриса «Операции «Ы» Агеева

Советская и российская актриса Светлана Агеева скончалась в Москве 28 января. Об этом РИА «Новости» сообщила директор Липецкого драмтеатра Галина Кулешова.

Агеева умерла после продолжительной болезни. Ей было 79 лет.

Светлана Агева была выпускницей ГИТИСа и более известна как театральная актриса. Она служила в Свердловском театре музыкальной комедии, Ростовском театре юного зрителя и Липецком академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого, где проработала с 1970 по 1999 годы.

В комедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» режиссера Леонида Гайдая Агеева исполнила эпизодическую роль молодой беременной женщины, которой не захотел уступать место в транспорте герой Федя.

Также она снялась в фильмах «Я купил папу» (1962), «Увольнение на берег» (1962), «Совесть» (1974).

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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