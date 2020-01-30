Умерла актриса «Операции «Ы» Агеева

Умерла актриса «Операции «Ы» Агеева

30.01.2020, 16:54, Новости дня

Советская и российская актриса Светлана Агеева скончалась в Москве 28 января. Об этом РИА «Новости» сообщила директор Липецкого драмтеатра Галина Кулешова.

Агеева умерла после продолжительной болезни. Ей было 79 лет. 

Светлана Агева была выпускницей ГИТИСа и более известна как театральная актриса. Она служила в Свердловском театре музыкальной комедии, Ростовском театре юного зрителя и Липецком академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого, где проработала с 1970 по 1999 годы.

В комедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» режиссера Леонида Гайдая Агеева исполнила эпизодическую роль молодой беременной женщины, которой не захотел уступать место в транспорте герой Федя.

Также она снялась в фильмах «Я купил папу» (1962), «Увольнение на берег» (1962), «Совесть» (1974).

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Виктор Ворошилов много лет занимался исследованием гибели куйбышевских студентов на перевале Чивруай на Кольском полуострове в 1973 году. Однако до сих пор нет четкого ответа, что стало причиной трагедии «второй группы Дятлова». Материал дополняется

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика