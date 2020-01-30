Умерла актриса «Операции «Ы» Агеева

Советская и российская актриса Светлана Агеева скончалась в Москве 28 января. Об этом РИА «Новости» сообщила директор Липецкого драмтеатра Галина Кулешова.
Агеева умерла после продолжительной болезни. Ей было 79 лет.
Светлана Агева была выпускницей ГИТИСа и более известна как театральная актриса. Она служила в Свердловском театре музыкальной комедии, Ростовском театре юного зрителя и Липецком академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого, где проработала с 1970 по 1999 годы.
В комедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» режиссера Леонида Гайдая Агеева исполнила эпизодическую роль молодой беременной женщины, которой не захотел уступать место в транспорте герой Федя.
Также она снялась в фильмах «Я купил папу» (1962), «Увольнение на берег» (1962), «Совесть» (1974).
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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