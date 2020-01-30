Задержанный по делу Голунова полицейский заявил о наличии доказательств вины журналиста

Задержанный по делу Голунова полицейский заявил о наличии доказательств вины журналиста

30.01.2020, 16:51, Новости дня

Экс-полицейский Игорь Ляховец заявил, что у него и других правоохранителей были доказательства вины журналиста Ивана Голунова в незаконном обороте наркотиков.

Об этом информирует ТАСС.

Ранее Ляховец, задержанный по делу журналиста Ивана Голунова, заявил что считает обвинения «надуманным бредом».

Напомним, Иван Голунов был задержан 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков, однако позже уголовное преследование было прекращено, а два генерала полиции уволены указом президента Владимира Путина.

Тогда же был отстранен глава антинаркотического отдела УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров.

В январе Голунов подал жалобу на имя нового генпрокурора Игоря Краснова, потребовав официальных извинений от государства за незаконное уголовное преследование.



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