Задержанный по делу Голунова полицейский заявил о наличии доказательств вины журналиста

Экс-полицейский Игорь Ляховец заявил, что у него и других правоохранителей были доказательства вины журналиста Ивана Голунова в незаконном обороте наркотиков.
Об этом информирует ТАСС.
Ранее Ляховец, задержанный по делу журналиста Ивана Голунова, заявил что считает обвинения «надуманным бредом».
Напомним, Иван Голунов был задержан 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков, однако позже уголовное преследование было прекращено, а два генерала полиции уволены указом президента Владимира Путина.
Тогда же был отстранен глава антинаркотического отдела УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров.
В январе Голунов подал жалобу на имя нового генпрокурора Игоря Краснова, потребовав официальных извинений от государства за незаконное уголовное преследование.
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