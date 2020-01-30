США решили пока не выводить войска из Сирии

В ближайшей перспективе США не собираются выводить войска из Сирии, сообщил спецпредставитель Вашингтона по Сирии Джеймс Джеффри.
«Мы не планируем никакого вывода войск США из Сирии в ближайшем будущем», – передает его слова ТАСС.
В конце декабря глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США останутся в Сирии до окончательного поражения террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).
Эксперты оценили расходы США на войну в Ираке и Сирии в 880 млрд долларов.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Глава Крыма Сергей Аксенов считает историю с поздравлением блокадников чиновниками и депутатами в Керчи «дикой», по его мнению, их необходимо уволить с занимаемых должностей. «Считаю, что вся эта дикая история, вызвавшая широкий общественный резонанс, выглядит как издевательство, как унижение по отношению к блокадникам, просто к пожилым людям. Это абсолютно недопустимо! Завтра в течение дня Государственный […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Зеленский: На момент выборов на временно оккупированных территориях Донбасса Украина должна полностью контролировать границу / 6 декабря
- Украинский журналист объяснил решение Киева отпустить «беркутовцев» / 29 декабря
- Сын полицейского помог найти пропавшего в Приморье ребенка / 29 ноября
- Бывший король Бельгии признал внебрачную дочь / 28 января
- Назван мотив покушения на главу ЦПЭ Ингушетии / 7 декабря
- «Нарушил правила как раз Николай Кулеба». В МВД назвали предварительные данные расследования ДТП / 26 ноября
- Виторган поделился подборкой архивных снимков с отцом / 27 декабря
- 75% украинцев поддерживают переговоры Зеленского и Путина – опрос / 25 ноября