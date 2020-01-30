США решили пока не выводить войска из Сирии

США решили пока не выводить войска из Сирии

30.01.2020, 16:44, Новости дня

В ближайшей перспективе США не собираются выводить войска из Сирии, сообщил спецпредставитель Вашингтона по Сирии Джеймс Джеффри.

«Мы не планируем никакого вывода войск США из Сирии в ближайшем будущем», – передает его слова ТАСС.

В конце декабря глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США останутся в Сирии до окончательного поражения террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Эксперты оценили расходы США на войну в Ираке и Сирии в 880 млрд долларов.



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