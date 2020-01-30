Мнение: До последнего верили, что он жив. Влада нашли

Интернет начинает тонуть под новостью о том, что нашли тело Влада Бахова, который девять месяцев назад пропал после вечеринки с золотой молодежью из Смоленска. На место происшествия выехали родители парня, чтобы опознать останки.

Все началось еще девять месяцев назад, когда парень уехал в гости к бабушке, а в один вечер присоединился к тусовке смоленской элиты, отдыхающей в Демидове, городке недалеко в Смоленской области.

Уехал на вечеринку и не вернулся. Бабушка забила тревогу, парня искали три тысячи волонтеров, о нем говори в передаче Малахова. И ничего.

«Ну, пропал и пропал. Напился, ушел в лес, потерялся или утонул в соседнем болоте». Так некоторые пишут в интернете. Но если бы все было так просто. История запутаннее, чем может показаться на первый взгляд.

Во-первых,в тот день среди компашки в 12 человек находились дети крутых папаш в городе. Одна из них — Дарья Дербанова, дочь старшего участкового местной полиции по делам несовершеннолетних. Андрей Седурин – племянник бывшего депутата и предпринимателя. Стас Яскин – сын главы администрации Титовщинского сельского поселения. Сергей Конашенков – сын местного влиятельного бизнесмена. Василий Кондратьев – племянник того же бизнесмена.

Когда мальчик пропал и началось следствие, выяснилось, что первым, кто прибыл на место исчезновения был отец Даши – местный полицейский. По не понятным причинам, отобрал телефоны ребят и отвёз молодежь на местную дискотеку. А когда на место происшествия прибыли все остальные следователи, оказалось, что территория, где была посиделка, «намыта и отполирована»: ни одного хабарика, бутылки и вообще никаких улик.

Во-вторых, последнее видео Влада, которое сняли ребята, доказывает, что он был в каком-то нереальном опьянении или под наркотическими таблетками. Что странно – остальные ребята казались на удивление трезвыми, спокойными и обычными. На видео видно, что Влад отчаянно пытается залезть на верх шалаша к ребятам, но постоянно падает, разбивает руки и истекает кровью.

В-третьих, один из водолазов, Роман Краснощеков, который должен был искать тело в болоте, признался, что ему приказали ничего не искать и тихо посидеть на берегу. Потом, по словам Романа, за ним началась слежка, а его собака подорвалась на мине возле его дома. Когда все это всплыло в обществе, его забрали в участок полицейские, три дня держали взаперти, а потом он подписал признание, что сделал все это сам.

В-четвертых, когда историей заинтересовались телевизионщики, Малахов выпустил четыре эфира. Перед эфиром многих, кто пытался разобраться и дать интервью в передаче, чуть ли не пытали – мол, сколько Малахов им заплатил за пиар? Зачем они едут в Москву?

В-пятых, было достаточно свидетелей, которые могли бы подтвердить разбушевавшуюся панику среди той компашки в тот вечер. К слову, один из них слышал слова одного из ребят «Нам всем конец». Но показания никто давать не стал.

В-шестых, когда передача Малахова шла в эфире, аккурат ее времени в Демидове отключалось электричество. Совпадение? Не думаю.

И вот сейчас – тело парня нашли. Нашли в двух шагах от места его пропажи. Родители выехали на опознание останков, но прошел почти уже год – узнать с первого взгляда будет трудно, потребуется дополнительная экспертиза. Но, как пишут СМИ, мать опознала Влада по ботинкам.

Странно, что три тысячи волонтеров, которые столько лет искали парня, не нашли его тело тогда. Это больше смахивает на то, что его подкинули какое-то время назад.

Парень мог погибнуть, как угодно. Ведь то правда могла быть случайность, свидетелями которой были смоленские ребята, они также могли свести с ним счеты просто ради прикола, а потом попросить прикрытия у отцов. Что бы там не случилось, вмешательство местной власти-мафии, превышение полномочий, скрытие улик и давление на свидетелей, только подтверждает, что в городе работает «свое» начальство, которое расправляется со всеми, кто встанет у них на пути.

Будем надеяться, так как скандал перерос уже в общероссийский, экспертиза причин смерти мальчика, будет проведена на 100% правильно и честно. Это покажет, кто виновник, сам Влад или те шибанутые ребята.

Капать в этой истории надо еще глубже, город не должен жить в страхе перед местной властью, которая оперирует почти как герои «Крестно отца»: безжалостно, сухо и быстро.

Бедный парень, чья жизнь закончилась убийством в лесу, бедные его родители, которые девять месяцев страдали, не зная, где их мальчик. Вся эта ситуация пропитана грязью и болью. Но нашлись люди, которые решили подкинуть говна на вентилятор. И один из них – lena-miro.ru, которая написала обвиняющий мать Влада пост. Мол, мама у него ноги раздвигает налево и направо , пытается устроить личную жизнь и забила на парня большой болт. «Кому Влад был нужен?», — орет Миро.

Мальчик был нужен своим родителям, никто не кидал его и не не любил. Все это фарс и хайп на трагедии. Миро – человек без принципов и сердца. Лишь бы хайпануть, увеличить просмотры и устроить срач. Посмотрим, что она будет делать, когда в ее семье случится горе: наверное, будет плакать в подушку, писать посты о матерях, раздвигающих ноги, бухать и снова плакать.

Источник: Достало

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