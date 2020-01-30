Мишустин раскритиковал выполнение поручений президента

Глава российского правительства Михаил Мишустин на заседании кабмина выразил недовольство выполнением поручений президента и заявил, что вице-премьеры будут нести персональную ответственность за результаты работы ведомств, которые они курируют.

«Второе – это дисциплина исполнения поручений президента, в первую очередь, и правительства, к сожалению, неисполненных поручений достаточно много. По некоторым сроки не всегда обоснованно переносятся неоднократно», – сообщил Мишустин, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что отсутствует онлайн-статистика исполнения поручений, которая бы позволяла каждому руководителю, в том числе и вице-премьерам, в реальном времени видеть, как обстоят дела по этим поручениям. «Просил бы вас, уважаемые заместители, инвентаризовать соответственно все, что у нас есть на сегодняшний день, и в недельный срок мне доложить о ситуации по исполнению этих поручений», – добавил Мишустин.

Глава правительства подчеркнул, что социальные обязательства будут выполняться властями в полном объеме и индексироваться в предусмотренных законом случаях.

Он добавил, что сроки выполнения задач из послания президента жесткие, но они должны соблюдаться. «Крайне важно внимательно подойти к выполнению национальных проектов и перечню мер по реализации послания президента, который соответственно был мной подписан. Скажу сразу, сроки достаточно жесткие, но они должны соблюдаться неукоснительно, опоздания и срывы должны быть исключены, а исполнение поручений должно быть на самом высоком уровне, этого от нас ожидают люди», – сказал Мишустин.

Премьер заявил, что вице-премьеры будут нести персональную ответственность за результаты работы ведомств, которые они курируют. «Координация работы всех министерств и ведомств, а также… служб, которые находятся в прямом подчинении правительства, будет закреплена конкретно за вице-премьером. И такая конструкция предполагает и персональную ответственность каждого вице-премьера за результаты работы ведомства, которое он курирует, ну и создает определенную вертикаль», – сказал Мишустин.

Премьер также сообщил, что распределение обязанностей между вице-премьерами будет гибким. «Я утвердил распределение обязанностей между заместителями председателя правительства. Документ размещен на сайте кабинета министров, поэтому не буду подробно о нем говорить – кто за что отвечает. Тем более, что это не догма. Распределение обязанностей будет гибким и, соответственно, может корректироваться в зависимости от задач», – сказал он.

В среду была опубликована информация о том, как между вице-премьерами в правительстве Михаила Мишустина распределили обязанности.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о новом кабмине Мишустина.

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