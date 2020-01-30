Захарова назвала заявление Зеленского предательством истории своего народа

Слова президента Украины Владимира Зеленского об ответственности СССР за начало Второй мировой войны переходят все границы, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Как квалифицировать подобные заявления?.. Однако подобные заявления переходят все границы в принципе. Они являются откровенным предательством истории своего же народа», – передает ее слова РИА «Новости».

Она добавила, что преступно и аморально «придумывать равную ответственность убийцы и жертвы».

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что мнение Зеленского об ответственности Советского Союза за начало Второй мировой войны недопустимо и не вызывает ничего, кроме сожаления и непонимания.





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