Пьяный дебош: раскрыты подробности инцидента с угрожавшей взорвать самолет россиянкой

Полиция задержала в Домодедово женщину, угрожавшую взорвать самолет. Сейчас злоумышленница находится под стражей.
Взрывных устройств при ней не обнаружено, передает «Царьград». Судя по комментариям очевидцев, большинство людей не до конца поняли, что же в итоге произошло. По их словам, женщина начала вести себя неадекватно, а потом ее вывели полицейские. Ряд телеграм-каналов написали, что россиянка была пьяна и попросту устроила дебош. Напомним, ранее сообщалось, что пассажирский лайнер авиакомпании S7 экстренно приземлился в аэропорту Домодедово. Пилоты доложили диспетчерам, что одна из пассажирок угрожает взорвать себя и самолет.
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