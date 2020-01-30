Пьяный дебош: раскрыты подробности инцидента с угрожавшей взорвать самолет россиянкой

Полиция задержала в Домодедово женщину, угрожавшую взорвать самолет. Сейчас злоумышленница находится под стражей.
Взрывных устройств при ней не обнаружено, передает «Царьград». Судя по комментариям очевидцев, большинство людей не до конца поняли, что же в итоге произошло. По их словам, женщина начала вести себя неадекватно, а потом ее вывели полицейские. Ряд телеграм-каналов написали, что россиянка была пьяна и попросту устроила дебош. Напомним, ранее сообщалось, что пассажирский лайнер авиакомпании S7 экстренно приземлился в аэропорту Домодедово. Пилоты доложили диспетчерам, что одна из пассажирок угрожает взорвать себя и самолет.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В Петербурге между Стрельной и Петергофом за территорией статусного гольф-клуба обнаружили человеческие останки. Предположительно, умерший – мужчина. По данным ИА «Невские новости», жуткую находку обнаружил сотрудник службы безопасности клуба. Мужчина сообщил об этом в территориальные правоохранительные органы. Останки направлены на экспертизу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Жертвы обстоятельств vs Хозяйка / 9 января
- Резко изменившуюся Орбакайте перепутали с Гагариной / 6 декабря
- Не говорите в очках: Роспотребнадзор о правилах использования смартфонов / 10 января
- На автомобили Lexus установили уникальную маркировку против угона / 20 декабря
- Назван ТОП-5 самых надёжных подержанных японских кроссоверов с вариатором / 7 января
- В Ленинградской области семеро школьников отравились неизвестными конфетами / 25 декабря
- Дана Борисова бьется в истерике из-за потери своей девочки / 16 декабря
- Мнение: Удар состоялся: варианты дальнейшей мести Ирана американцам / 9 января