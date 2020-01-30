В результате удара российских войск по провинциям Идлиб и Алеппо погибло 23 человека – «Белые каски»

В результате авиационного и артиллерийского налетов российских войск в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо погибли 23 человека, сообщила организация Сирийской гражданской обороны «Белые каски» в Twitter 30 января.
По данным «Белых касок», 11 человек погибли в результате авиационного налета на деревню в провинции Идлиб, еще один – от артиллерийского налета воздушно-космических сил РФ по городу Африн в провинции Алеппо. Кроме того, 37 человек получили ранения.
Также авиационный удар был нанесен россиянами вскоре после полуночи 30 января по городской больнице Арихе. В результате погибли 11 человек, включая детей, еще 50 были спасены из-под завалов здания больницы.
Самолеты России 23 января атаковали лагерь беженцев неподалеку от города Саракиб в провинции Идлиб – погибли пятеро человек, из них трое детей.
11 innocent civilians, including children, were retrieved from the rubble after midnight, and 50 people were rescued alive, after Russian planes targeted al-Shami hospital, bakery, and residential neighborhoods in #Ariha City in #Idlib. Search and rescue operations continue. pic.twitter.com/P9pxGWPgvb
— The White Helmets (@SyriaCivilDef) January 30, 2020
С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики «Исламского государства», а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции.
Идлиб – последняя сирийская провинция, частично удерживаемая силами оппозиции.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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