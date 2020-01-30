На задержанном из-за коронавируса круизном лайнере в Италии оказались 67 россиян

На борту задержанного в Италии из-за подозрений на новый коронавирус лайнера Costa Crociere находятся 67 россиян, заявили в российском посольстве.

Об этом информирует ТАСС.

В четверг сообщалось, что круизный лайнер Costa Crociere заблокировали в порту Чивитавеккьи в 100 км от Рима после того, как у двух туристов из Гонконга диагностировали симптомы вирусного заболевания.

Напомним, из-за вспышки вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии в Китае умерли 170 человек. Зафиксировано 7711 подтвержденных случаев заболевания.

В РФ случаи заражения коронавирусом пока не выявлены.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Петербурге между Стрельной и Петергофом за территорией статусного гольф-клуба обнаружили человеческие останки. Предположительно, умерший – мужчина. По данным ИА «Невские новости», жуткую находку обнаружил сотрудник службы безопасности клуба. Мужчина сообщил об этом в территориальные правоохранительные органы. Останки направлены на экспертизу.