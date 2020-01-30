Глава СБР Драчев: иллюзий по поводу чемпионата мира не питаем

Президент Союза биатлонистов РФ Владимир Драчев признался, что не ждет многого от российских спортсменов на чемпионате мира по биатлону, который пройдет в итальянском Антхольце. В то же время глава СБР заявил, что шансы на повторение результатов прошлогоднего мирового первенства существуют.
"Время еще есть, и я бы не сказал, что все так уж плачевно и у нас нет шансов. Конечно, больших иллюзий по поводу чемпионата мира мы не питаем. Но все же надеемся на огромную работу, которая была проделана", – цитирует Драчева ТАСС.
Также президент СБР не исключил, что российской команде удастся, как и в прошлом году, завоевать три медали на чемпионате мира. Напомним, что на мировом первенстве-2019 представители сборной РФ взяли два серебра и одну бронзу.
Чемпионат мира по биатлону стартует в итальянском Антхольце 13 февраля 2020 года.
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