Прохожие спасли атакованного стаей собак школьника на Ямале

В Ямало-Ненецком автономном округе мужчины отпугнули трех собак, которые напали на возвращавшегося домой школьника. Камера наблюдения зафиксировала момент нападения.
Инцидент произошел днем 29 января в поселке Аксарка. На кадрах видно, как три пса сначала играют между собой, а затем атакуют шедшего мимо мальчика. Окружив его, они сбили ребенка с ног и начали кусать. От дальнейшей расправы юнца спасли прохожие: мужчины бросились на помощь и криками отогнали животных. Школьник не пострадал.
Замглавы администрации Приуральского района в беседе с ИА "Север-Пресс" отметил, что бездомных собак в поселке нет, а хозяина одного из псов, которые участвовали в нападении, уже установили.
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Последнее: В Петербурге между Стрельной и Петергофом за территорией статусного гольф-клуба обнаружили человеческие останки. Предположительно, умерший – мужчина. По данным ИА «Невские новости», жуткую находку обнаружил сотрудник службы безопасности клуба. Мужчина сообщил об этом в территориальные правоохранительные органы. Останки направлены на экспертизу.
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