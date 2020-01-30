СК объявил в международный розыск бизнесмена Минца

СК объявил в международный розыск бизнесмена Минца

30.01.2020, 16:30, Новости дня

Следственный комитет РФ объявил в международный розыск российского бизнесмена Бориса Минца. Также ведомство просит Басманный суд Москвы заочно арестовать предпринимателя. Он обвиняется в многомиллионной растрате.

Как рассказала ТАСС пресс-секретарь суда Ирина Морозова, в отношении Бориса Минца возбуждено дело по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение или растрата). Кроме того, в розыск объявлены сыновья бизнесмена Александр и Дмитрий. Они также обвиняются в растрате.

По данным некоторых СМИ, Минц вместе с семьей в настоящее время находится в Лондоне. Бизнесмен — бывший участник списка Forbes. В 2017 году его состояние оценивалось в 1,3 миллиарда долларов.

Следственный комитет начал проверку в отношении Минца по заявлению председателя правления банка "ФК "Открытие" Михаила Задорнова. Это связано с необеспеченными облигациями "О1 Груп Финанс" на балансе корпорации "Открытие".

Российский бизнесмен входит в список Конгресса США, члены которого обладают состоянием более 1 миллиарда и могут подвергнуться санкциям.

Источник: Вести



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