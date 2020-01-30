В Украине объявили 2020-й годом математики

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 2020/2021 учебный год Годом математического образования в Украине. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте президента 30 января.
В указе уточняется, что такое решение принято, опираясь на результаты международного исследования качества образования PISA по математической компетентности украинских школьников.
Согласно указу, Кабмин должен разработать комплекс мер, которые будут предусматривать:
внедрение в обучение современных учебников и пособий по математика, в том числе с использованием ресурсов PISA;
разработку электронных учебных ресурсов, направленных на развитие математической компетентности учащихся;
создание условий для обеспечения современного уровня преподавания математических дисциплин;
создание условий для повышения мотивации учащихся;
создание в учреждениях общего среднего образования условий для изучения математики по индивидуальной программе;
надлежащую организацию введения с 2021 года обязательного внешнего независимого оценивания по математике;
проведение конкурсов, олимпиад и других соревнований по математике.
В 2019 году исследование PISA показало, что 36% украинских 15-летних школьников не достигают базового уровня знаний по математике.
PISA (Program for International Student Assessment) – международное исследование, проводимое с 2000 года в более 80 странах. Каждые три года исследование изучает уровень овладения читательской, математической и естественнонаучной компетенциями у 15-летних подростков. PISA не проверяет, усвоили ли учащиеся содержание образовательной программы, а оценивает, насколько ученики способны использовать полученные знания, умения и навыки в реальной жизни.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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