В AliExpress опровергли приостановку доставки из-за коронавируса

Задержки в доставках товаров с AliExpress связаны не с коронавирусом, а с празднованием Нового года в Китае, сообщил представитель внешнего офиса AliExpress Россия.

«Сейчас в Китае празднуют Новый Год, поэтому ежегодно некоторые производители и поставщики могут начать заниматься обработкой заказа позднее с учетом новогодних каникул. Это штатный режим работы. Отправление на сегодняшний день работает в нормальном режиме: большая часть осуществляется морем и грузовым авиасообщением», – говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Ранее появилась информация, что магазины китайской торговой площадки AliExpress якобы прекратили доставку товаров из-за вспышки нового коронавируса в Китае.

Газета ВЗГЛЯД писала, можно ли заразиться, получив посылку из КНР.





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