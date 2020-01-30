В AliExpress опровергли приостановку доставки из-за коронавируса

В AliExpress опровергли приостановку доставки из-за коронавируса

30.01.2020, 16:30, Новости дня

Задержки в доставках товаров с AliExpress связаны не с коронавирусом, а с празднованием Нового года в Китае, сообщил представитель внешнего офиса AliExpress Россия.

«Сейчас в Китае празднуют Новый Год, поэтому ежегодно некоторые производители и поставщики могут начать заниматься обработкой заказа позднее с учетом новогодних каникул. Это штатный режим работы. Отправление на сегодняшний день работает в нормальном режиме: большая часть осуществляется морем и грузовым авиасообщением», – говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Ранее появилась информация, что магазины китайской торговой площадки AliExpress якобы прекратили доставку товаров из-за вспышки нового коронавируса в Китае.

Газета ВЗГЛЯД писала, можно ли заразиться, получив посылку из КНР.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: 1. С сегодняшнего дня в России официально разрешена охота с луками и арбалетами. Ранее имела место странная ситуация, когда охотиться с ними было нельзя, а вот носить с собой в лес – можно: https://lenta.ru/news/2020/01/30/neohota/ Теперь лук и арбалет выделяются в отдельный вид охотничьего оружия. До этого законодательство запрещало применять такое оружие стрелы во время охоты […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика