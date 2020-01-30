СК: хозяин хостела в Перми сделал незаконную перепланировку

Организатор мини-отеля в Перми, где из-за прорыва трубы погибли 5 человек, провел в помещении незаконную перепланировку, считают в Следственном комитете России.

"В последующем он организовал в подвале мини-отель, где оказывал гостиничные услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья", — заявил официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

После инцидента предприниматель скрылся от следствия, его объявили в розыск. 30 января Сергея Щербакова задержали в аэропорту Екатеринбурга.

Трагедия в пермском мини-отеле "Карамель", расположенном в подвале многоэтажного жилого дома, произошла ночью 20 января. Из-за прорыва магистрального трубопровода с горячей водой помещение гостиницы быстро затопило. Пять человек, включая ребенка, погибли на месте. Еще шесть человек пострадали.

В ходе расследования выяснилось, что территориальное подразделение МЧС еще в феврале 2019 года нашло в отеле нарушения, с которыми гостиница не имела права продолжать работу. Однако реальных мер по приостановке ее деятельности принято не было.

Источник: Вести

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