СБУ пресекла нелегальный транзит комплектующих к бронетехнике

Служба безопасности Украины блокировала во Львовской области нелегальное перемещение через границу комплектующих к бронированной технике, сообщила пресс-служба ведомства.

«Противоправный механизм наладили частный предприниматель из Львова и житель Европейского Союза. Злоумышленники нелегально ввозили из одной из постсоветских стран комплектующие к военной технике для продажи за границу. Незаконно ввезенный товар накапливали на складах во Львове. По оперативной информации, комплектующие предназначались для стран, на вооружении которых находится военная техника советского образца», – передает РИА «Новости» сообщение СБУ.

Правоохранители провели ряд обысков по местам хранения товаров военного назначения и изъяли контрабандную технику, в частности двигатели, гидроамортизаторы и генераторы к бронетехнике, балансиры к БМП-1 и БМП 2, электронные системы для танков.

Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю», санкция которой предусматривает до трех лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Напомним, в апреле 2019 года украинца Андрея Гашенко признали виновным в попытке контрабанды запчастей для танков «Армата» и Т-90 и назначили наказание в виде лишения свободы на год и четыре месяца.





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