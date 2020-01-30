МИД обвинил Болгарию в превращении высылки российских дипломатов в шоу

МИД обвинил Болгарию в превращении высылки российских дипломатов в шоу

30.01.2020, 16:26, Новости дня

Болгария устроила шоу в ситуации с высылкой российских дипломатов, заявили в министерстве иностранных дел России.

Об этом информирует РИА «Новости».

Напомним, 28 октября 2019 года Болгария приняла решение выслать российского дипломата после расследования о шпионаже. РФ заявила о возможности принятия ответных мер, и выслала болгарского дипломата.



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