Минздрав России перечислил названия лекарств от коронавируса 2019-nCoV

Специалисты из Минздрава РФ назвали лекарственные препараты, способные помочь в борьбе с новым коронавирусом 2019-nCoV. Они указаны в документе, разработанном в рамках профилактики коронавируса и его лечения.

К употреблению рекомендованы: рибавирин, лопинавир (ритонавир) и рекомбинантный интерферон бета-1b. Поскольку коронавирус 2019-nCoV относится к новому типу инфекций, эффективные рекомендации по его лечению еще не разработаны. Но рибавирин имеет широкий спектр действия при лечении вирусных инфекций, его применяли при борьбе с ТОРС в Китае и Сингапуре.

В документе Минздрава подчеркнуто, все препараты необходимо принимать с повышенной осторожностью из-за возможных тяжелых побочных эффектов. Лучше всего обратиться к врачу и обговорить прием лекарств.

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