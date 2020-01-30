в Новосибирске мужчина заказал убийство жены, дочери и внучки ради квартиры

в Новосибирске мужчина заказал убийство жены, дочери и внучки ради квартиры

30.01.2020, 16:21, Разное

В Новосибирске суд вынес приговор местному жителю в связи с заказным убийством. Ради квартиры житель нанял киллера, чтобы расправиться с бывшей женой, дочерью и внучкой.
Инцидент произошел весной 2018 года. 59-летний житель решил убить свою экс-возлюбленную, ее 36-летнюю дочь и 3-летнюю внучку. Для этого он отправился в магазин, где приобрел сигнальный пистолет, а затем переделал его в боевой. местный житель нашел исполнителя и передал ему ключи от квартиры. Вознаграждением должна была стать половина суммы после продажи жилья, которое оценили в 2,5 млн рублей.

Правоохранители узнали о готовящемся преступлении и предотвратили его. Мужчине передали сообщение, якобы его заказ исполнен. Впоследствии подозреваемого удалось задержать. Как выяснили следователи, преступник также намеревался совершить нападение на местный автомобильный магазин. Суд вынес местному жителю приговор в виде лишения свободы сроком на 14 лет в колонии особого режима и штрафа в 100 тысяч рублей.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Невиданные за последнее время бои происходят в Сирии. Крупные потери несет и правительственная армия, и боевики, которые массово применяют особый шахидский спецназ и смертников. Откуда возникло это внезапное обострение, как противодействует ему сирийская армия — и почему происходящее означает коллективное самоубийство джихадистов? Правительственные войска Сирии в ответ на агрессию боевиков предприняли контрнаступление, сообщил руководитель российского […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика