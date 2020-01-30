в Новосибирске мужчина заказал убийство жены, дочери и внучки ради квартиры

В Новосибирске суд вынес приговор местному жителю в связи с заказным убийством. Ради квартиры житель нанял киллера, чтобы расправиться с бывшей женой, дочерью и внучкой.

Инцидент произошел весной 2018 года. 59-летний житель решил убить свою экс-возлюбленную, ее 36-летнюю дочь и 3-летнюю внучку. Для этого он отправился в магазин, где приобрел сигнальный пистолет, а затем переделал его в боевой. местный житель нашел исполнителя и передал ему ключи от квартиры. Вознаграждением должна была стать половина суммы после продажи жилья, которое оценили в 2,5 млн рублей.

Правоохранители узнали о готовящемся преступлении и предотвратили его. Мужчине передали сообщение, якобы его заказ исполнен. Впоследствии подозреваемого удалось задержать. Как выяснили следователи, преступник также намеревался совершить нападение на местный автомобильный магазин. Суд вынес местному жителю приговор в виде лишения свободы сроком на 14 лет в колонии особого режима и штрафа в 100 тысяч рублей.

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