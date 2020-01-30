У пассажирки севшего в Домодедово рейса не нашли бомбу

У пассажирки севшего в Домодедово рейса не нашли бомбу

30.01.2020, 16:19, Новости дня

У женщины, которая летела рейсом Симферополь – Москва и сообщила о наличии у нее взрывного устройства, не нашли бомбу, сообщила пресс-секретарь группы компаний S7 Надежда Хаитова.

«Информация о наличии взрывного устройства у пассажирки рейса S7 2008 Симферополь – Москва не подтвердилась. Все пассажиры вышли из самолета и повторно проходят контроль безопасности в терминале аэропорта. С пассажиркой, заявившей о наличии взрывного устройства, работают сотрудники спецслужб, идет дополнительный досмотр самолета», – говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Ранее сообщалось, что Airbus A321 авиакомпании S7 совершил экстренную посадку в Домодедово из-за угрозы теракта. Позже полицейские задержали женщину, которая сообщила о наличии у нее взрывного устройства. Она была в состоянии алкогольного опьянения.



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