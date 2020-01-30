Главе Фонда госимущества предложили взятку в $5 млн за назначение директора Одесского припортового завода – НАБУ

Главе Фонда госимущества предложили взятку в $5 млн за назначение директора Одесского припортового завода – НАБУ

30.01.2020, 16:18, Новости дня

Главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко предложили взятку в размере $5 млн за назначение директора Одесского припортового завода. Об этом 30 января сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро.

29 января детективы НАБУ задержали троих человек во время передачи транша в размере $50 тыс.

«Решается вопрос сообщения задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.369 (дача взятки) Уголовного кодекса Украины», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что о предложении дачи взятки в НАБУ сообщил сам глава Фонда госимущества в ноябре 2019 года.

«Задержанные предложили председателю Фонда государственного имущества Украины $5 млн неправомерной выгоды в обмен на назначение на должность директора ОАО «Одесский припортовый завод» (99,5% акций принадлежат государству) заранее определенного лица. По замыслу, назначенный руководитель государственного предприятия якобы должен был способствовать сотрудничеству между заводом и определенным кругом частных компаний, связанных с инициаторами коррупционного преступления. Задержанные планировали предоставлять неправомерную выгоду частями в течение года с момента достижения договоренностей», – рассказали в пресс-службе.

ВИДЕОВидео: NABU / YouTube

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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