Известная радиоведущая Рита Митрофанова отмечает юбилей

Рита Митрофанова — российская журналистка, радио- и телеведущая, обладательница престижных премий — отмечает 50-летний юбилей.

Она снялась в нескольких музыкальных клипах певицы Земфиры, ток-шоу "Девчата" на телеканале "Россия 1", участвовала в телевизионной игре "Форт Боярд" и многих других телепроектах. А свою радиокарьеру Маргарита начинала в 1993 году в эфире радиостанции Maximum. Работала в дневной "линейке", неоднократно освещала в радиоэфире церемонии Grammy из Лос-Анджелеса и BRIT Awards из Лондона.

"Это было очаровательно, необычно. В те годы, в первой половине 90-х годов, русские радийщики делали первые шаги, не знали, как должно звучать то самое коммерческое радио. На фоне этого большого эксперимента вдруг появляется женский голос, совершенно не похожий на что-либо другое. И там вот такие мелочи и детали — например, "в Москве сегодня 16 градусив". И таких мелочей было много, она выделялась. Когда ее слушал, создавалось впечатление, что это человек, с которым бы хотелось встретиться, поболтать, потусоваться. У нее такой имидж был", — рассказывает радио- и телеведущий Василий Стрельников.

Рита ушла с радиостанции Maximum в 2009 году и продолжила радийную карьеру на "Маяке". Вместе с Ольгой Шелест и Мариной Голуб вела программу "Санта-Барбара". На протяжении нескольких лет в эфир выходила авторская программа Риты "Олдскул".

"Рита никогда не обслуживает слушателей, она им друг и собеседник. Она стала частью жизни аудитории, а это большое искусство. Митрофанова им владеет, как никто другой", — считает радиоведущий Александр Абрахимов.

Одновременно, начиная с 2000-х годов, Рита начала активно сниматься в телевизионных шоу. В 2004 году участвовала в игре "Форт Боярд". Дважды испытала силы на телепроекте "Угадай мелодию". В 2008 году Митрофанова появилась в "Слабом звене", а в телеигре "Сто к одному" она приняла участие четырежды. Одним из самых ярких проектов на ТВ, в котором участвовала Рита, было женское ток-шоу "Девчата" на телеканале "Россия 1".

"Я думаю, что мы живем в эпоху Митрофановой. Рита по сей день остается звездой эфира. И ей просто нет равных, вот и все. У нее действительно дар, но это не только про чувство юмора. У нее особое отношение со словом, с языком, она этим так жонглирует, что здесь абсолютно никто даже рядом не стоял. Я счастлива, что мы были и остаемся коллегами, она всегда для меня была образцом для восхищения", говорит теле- и радиоведущая Тутта Ларсен.

Сейчас Рита продолжает работать на радио "Маяк". Вместе с Александром Пушным делают шоу "Физики и лирики". В программе "физик" Пушной и "лирик" Митрофанова обсуждают злободневные вопросы и сражаются в музыкальном поединке, чтобы определить, чей выбор песен больше пришелся по душе слушателям "Маяка".

"Митрофанова — это единственный в мире биологический Shazam, аналоговый. Потому что я ей ставлю какое-то произведение, она тут же вспоминает, на что это похоже. Я не верю, нахожу это в Интернете и понимаю, что это стопроцентное попадание", — рассказывает радиоведущий Александр Пушной.

На официальной странице Митрофановой в "Инстаграме" 51,8 тысячи подписчиков, с которыми она делится свежими снимками и событиями из жизни. Музыка для нее образ жизни, а друзья зовут ее "музыкальный Ритик" за энциклопедические знания этой культуры.

Источник: Вести

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