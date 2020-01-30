Украинцы возмутились постом американской телеведущей о гопаке

Посольство Украины в США указало на ошибку в публикации популярной американской телеведущей Эллен Дедженерес.
Дедженерес опубликовала в Instagram видеозапись, на которой украинские танцоры исполняют гопак. Однако ролик загрузил аккаунт с названием @lookatthisrussian («посмотри на этого русского»).
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Многие украинцы выразили возмущение под постом ведущей, в том числе позволили себе оскорбления в ее адрес.
Посольство Украины написало в Twitter: «Давайте начистоту, русские не умеют так танцевать».
Ukrainians are big fans of @TheEllenShow.
Dear Ellen, video you posted on IG is famous "Gopak" dance, which is UKRAINIA, not Russian https://t.co/jQkWdW3zvn
Let's be honest, Russians can never dance like that
Our Virsky Ensemble (in that video) can prove it in your studio. pic.twitter.com/ImBMM8lDgX
— UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) January 29, 2020
Однако публикацию Дедженерес не стали редактировать.
Эллен Дедженерес – популярная американская актриса, комедиантка, телеведущая, ЛГБТ-активистка. Является обладательницей 11 премий «Эмми» за «Шоу Эллен Дедженерес». Дважды вела церемонию вручения премии «Оскар» (2007, 2014).
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