Украинцы возмутились постом американской телеведущей о гопаке

Посольство Украины в США указало на ошибку в публикации популярной американской телеведущей Эллен Дедженерес.

Дедженерес опубликовала в Instagram видеозапись, на которой украинские танцоры исполняют гопак. Однако ролик загрузил аккаунт с названием @lookatthisrussian («посмотри на этого русского»).

Многие украинцы выразили возмущение под постом ведущей, в том числе позволили себе оскорбления в ее адрес.

Посольство Украины написало в Twitter: «Давайте начистоту, русские не умеют так танцевать».

Ukrainians are big fans of @TheEllenShow.

Dear Ellen, video you posted on IG is famous "Gopak" dance, which is UKRAINIA, not Russian https://t.co/jQkWdW3zvn

Let's be honest, Russians can never dance like that

Our Virsky Ensemble (in that video) can prove it in your studio. pic.twitter.com/ImBMM8lDgX

— UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) January 29, 2020

Однако публикацию Дедженерес не стали редактировать.

Эллен Дедженерес – популярная американская актриса, комедиантка, телеведущая, ЛГБТ-активистка. Является обладательницей 11 премий «Эмми» за «Шоу Эллен Дедженерес». Дважды вела церемонию вручения премии «Оскар» (2007, 2014).

Ранее украинская писательница, сотрудник дипмиссии страны во Франции Ирена Карпа пообещала устроить «международный скандал» из-за того, что в школе учитель ее дочери назвал русских и украинцев одним народом.





