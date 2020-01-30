Белоруссия анонсировала повышение тарифов за транзит российской нефти

Министерство антимонопольного регулирования заявило, что тариф для транзита российской нефти с 1 февраля вырастет.
Показатель поднимется более чем на 6%, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Напомним, с начала года обострились разногласия РФ и Белоруссии в нефтяной сфере – Минск стал искать альтернативные поставки. Первую партию нероссийской нефти Белоруссия уже приобрела в Норвегии. Также Лукашенко поручил правительству провести переговоры и подписать соглашение с Казахстаном по поставкам нефти.
Лукашенко заявил, что конфликт произошел якобы из-за желания Москвы продавать нефть Белоруссии по цене выше мировой.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обернется для Белоруссии отказ от российского сырья.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В итальянском городе Чивитавеккья из-за коронавируса заблокировано круизное судно Costa Smeralda. На его борту находятся 67 россиян. В ближайшее время к российским гражданам прибудет сотрудник посольства для оказания возможного необходимого содействия на месте. Пассажиры судна обеспечиваются питанием и всем необходимым. Вопрос держится на контроле, сообщает РИА Новости. Всего на борту круизного судна находятся более […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Аваков: Если среди людей, прошедших войну на Донбассе, есть преступники, то это не значит, что все остальные – негодяи / 14 декабря
- «Люди военные, время непростое». Лукашенко сменил госсекретаря Совбеза, министра обороны и главу Генштаба / 21 января
- В МЧС Чувашии отреагировали на данные об увольнении прыгавшего за ключами сотрудника / 30 января
- Стало известно о подготовке Сирией масштабной операции в Идлибе / 17 декабря
- Авиакомпании перестали возить россиян в Китай / 27 января
- Проект строительства альтернативы Босфору вызвал споры в Турции / 16 января
- Появились рендеры недорогого кроссовера Renault / 20 января
- В Белоруссии выразили надежду на переговоры Путина и Лукашенко до конца года / 29 декабря