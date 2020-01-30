Карина Цуркан: Обвинение основывается на письмах руководства Минэнерго, которые я никогда не видела

Бывший топ-менеджер «Интер РАО ЕЭС» Карина Цуркан сообщила, что ее обвиняют в шпионаже из-за передачи Молдавии писем министра энергетики Александра Новака и его заместителя Анатолия Яновского неустановленным способом. О деталях предъявленного ей обвинения Цуркан рассказала в интервью РБК.

По словам Цуркан, ей инкриминируют то, что она трижды с августа по сентябрь 2015 года направила информацию молдавской разведке. Но способ, который использовала Цуркан для передачи сведений, до сих пор не установлен следствием.

В числе документов, которые, по версии следствия, Цуркан передала молдавским спецслужбам, были письма министра энергетики Александра Новака и его заместителя Анатолия Яновского. В них, по словам бывшего топ-менеджера «Интер РАО ЕЭС», содержалась информация о поставках газа в Молдавию и электроэнергии в Крым, а также о поставках российского электричества «не буду говорить, куда».

По утверждению обвинения, молдавская разведка передавала эти письма непосредственно в офис НАТО, но они были своевременно перехвачены российскими спецслужбами.

Сама Цуркан утверждает, что никаким образом не могла предоставить эти сведения молдавской разведке, так как у нее не было к ним доступа и она никогда не видела их лично.

Другие документы, на которых основывается обвинение, — это ксерокопии из личного дела агента молдавской разведки и протокол допроса сотрудника ФСБ. Указанная в анкете информация, по замечанию Цуркан, носят базовый характер, многие страницы отсутствуют, а сама она является «плохо читаемой копией». Кроме того, в ней значатся данные и фотографии за 2006—2010 годы в то время, как сама анкета датирована 2004 годом. В протоколе допроса сотрудника ФСБ содержатся сведения о якобы полученной от засекреченных иностранных агентов информации, непосредственно связанной с Цуркан.

Также, по словам Цуркан, ФСБ связывает ее карьерный рост в «Интер РАО» поддержкой сотрудника молдавской разведки Александра Попеску и экс-советника председателя правления РАО «ЕЭС России», бывшего министра национальной безопасности Молдавии Валерия Пасата, с которыми, по словам Цуркан, она никогда не была знакома и не налаживала никаких личных контактов.

Напомним, ранее стало известно, что бывшего топ-менеджера «Интер РАО ЕЭС» Карину Цуркан обвинили в шпионаже. По версии следствия, Цуркан стала агентом молдавских спецслужб еще 16 августа 2004 года. В апреле 2015 она якобы получила в Москве электронную версию «проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества», а спустя несколько дней передала этот документ молдавским агентам. Сведения в документе, по утверждению ФСБ, носили характер государственной тайны.

Сама Карина Цуркан назвала предъявленные ей обвинения абсурдными, однако 19 июня 2018 года ее арестовали. В середине января текущего года бывшего топ-менеджера «Интер РАО ЕЭС» освободили из СИЗО по решению суда. Вместо содержания под стражей для Цуркан установили запрет на совершение определенных действий.

Цуркан работала в «Интер РАО» с 2010 года. Свою карьеру начинала в качестве руководителя географического дивизиона «Молдова, Украина, Румыния», в 2011 году возглавляла географический дивизион «Европа». В 2012 году стала членом правления «Интер РАО» и руководителем блока трейдинга. Цуркану родилась в Молдавии, однако не является гражданкой этой страны, выйдя из гражданства в 2016 году.

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