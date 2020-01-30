Усатый мужчина в фате и Санта без бороды – выпущены новые гей-френдли эмодзи

Всего в наборе доступно 117 символов, и они не только про толерантность.

Организация Unicode представила серию из 117 новых эмодзи, который появятся в мессенджерах в 2020 году. Изображения соответствуют трендам на инклюзивность, другими словами, никого не забыли.

Среди прочего пользователям будет доступен житель в фате, Санта Клаус без признаков пола и гражданкав смокинге. Кроме Санты, в новый пакет эмодзи добавили и других гендерно-нейтральных персонажей (непонятно – житель или женщина) – некто в фате, некто, кормящий ребенка из бутылочки, некто в смокинге.

Также в наборах эмодзи появится флаг и символ трангендеров. Радужный флаг ЛГБТ был среди символов и раньше, теперь его дополнила радужная пиньята.

Кроме толерантных обновлений есть и другие новшества. В разделе «Животные» появились вымерший додо, жук-бронзовка, черный кот, муха, таракан, червяк, бобер, бизон, мамонт и белый медведь, в «Продуктах» – зеленый перец. Из новых предметов стоит упомянуть матрешку, зубную щетку и надгробие.

Среди жестов появился знаменитая щепоть, которой итальянцы выражают возмущение. Также коллекция эмодзи пополнилась смайликом, который одновременно улыбается и плачет, и изображением ниндзя, причем, как водится, с любым цветом кожи.

Новые эмодзи будут доступны пользователям примерно в сентябре-октябре 2020 года. Unicode утвердила образцы и разослала их разработчикам – в Apple, Google, Samsung и Microsoft. Теперь дело за компаниями, они должны адаптировать их к своим платформам.

Эмодзи появились в Японии еще в 90-х. Изначально они изображали эмоции в комиксах, но затем перекочевали в телефоны и стали всё чаще нести социальные смыслы.. Начиная с iOS 8.3, в айфонах доступны эмодзи с однополыми парами.

Напомним, что с однополыми эмодзи боролся депутат Государственной думы Виталий Милонов, а эксперт Кировского Христианского правозащитного центра Ярослав Михайлов даже подал в суд на Apple. Однако, по мнению Роскомнадзора, запрещенной ЛГБТ-пропаганды продвинутые смайлики не содержат.

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