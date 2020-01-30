Минздрав России назвал четыре лекарства для борьбы с коронавирусом

Минздрав России назвал четыре лекарства для борьбы с коронавирусом

30.01.2020, 16:10, Новости дня

Врачи также дали ряд рекомендаций по профилактике опасного заболевания.

Временные рекомендации по борьбе с коронавирусом выпустили в Министерстве здравоохранения России. Так, специалисты называют четыре  препарата (для взрослых) — Рибавирин, Лопинавир/Ритонавир и Рекомбинантный интерферон бета-1b, перечисляет RNS лекарства, приведенные в документе ведомства.

В частности отмечено, что Рибавирин – это противовирусное средство, лечение которым займет от 7 до 14 дней. Лопинавир и Ритонавир, которые назначаются при лечении  ВИЧ-инфекции, врачи тоже считают эффективным при коронавирусе. Препарат необходимо принимать 2 недели. Столько же продлится и лечение рекомбинантным интерфероном бета-1b. Помимо этого врачи рекомендуют использовать при пневмонии антимикробные препараты.

Не обошлось и без советов по профилактике. Минздрав настоятельно советует носить медицинскую маску, мыть руки, промывать нос солевым раствором.

Как уже сообщалось ранее, первые случаи заболевания коронавирусом 2019-nCoV были отмечены в конце уходящего года в городе Ухань (Китай). Затем эпидемия охватила всю территорию Китая, перекинувшись на другие страны. По последним данным, число зараженных подошло к 8 тысячам человек. В Россию запретили въезд туристам из Китая. А сегодня премьер-министр Михаил Мишустин закрыл границу на Дальнем Востоке в качестве меры по предупреждению.



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