Китайцы заколачивают двери в домах соседей, побывавших в Ухани

Китайцы заколачивают двери в домах соседей, побывавших в Ухани

30.01.2020, 16:09, Новости дня

Патрули на улицах КНР останавливают людей без медицинских масок.

В Сети появились кадры, на которых жители китайского города забивают гвоздям двери тех, кто прибыл из зараженного коронавирусом города Ухань.

СМИ сообщают, что в некоторых домах двери заваривают.

Полиция не препятствует таким мерам. Наоборот, власти поддерживают инициативу по ограничению контактов с инфицированными. У дверей домов зараженных вешают красные листки с предупреждением «В этом доме есть человек из Ухани. Пожалуйста, не вступайте в контакт».

Также полиция жестко задерживает тех, кто передвигается по улицам китайски городов без медицинской маски. 

Напомним, что о страшном вирусе стало известно в самом конце 2020 года. Штамм начал распространяться с рыбного рынка в Ухани, передавшись человеку через пищу от земноводных или летучих мышей. Всех эти животных в Китае употребляют в пищу.

К 30 января от коронавируса умерло уже 170 человек, еще 7828 человек – в списке заболевших. Излечились от заболевания 133 человека.

Коронавирус размножается в нижних дыхательных путях, вызывает пневмонию, которая и приводит к летальному исходу.

В России случаев заболевания пока нет, однако 30 января премьер-министр России Михаил Мишустин закрыл границы России на Дальнем Востоке. В магазинах россияне массово скупают медицинские маски.



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