В Домодедово из-за угрозы теракта экстренно приземлился самолет компании S7

В Домодедово из-за угрозы теракта экстренно приземлился самолет компании S7

30.01.2020, 16:09, Новости дня

Пассажирка рейса из Симферополя пообещала взорвать самолет.

В четверг, 30 января, в московском аэропорту Домодедово экстренно сел пассажирский лайнер авиакомпании S7. На борту находится пассажирка, которая грозила совершить подрыв самолета.

Самолет AirBus A-321 следовал рейсом из Симферополя, на борту находились 195 человек. Пилоты сообщили о нештатной ситуации — угрозе теракта. Самолет решили сажать в экстренном режиме. Борт встречает оперативная группа.

Напомним, что неделю назад пассажирка из Уфы устроила дебош на борту – пела, плясала, ругалась и дралась. Женщину пришлось связать.

Также в январе кончился скандалом перелет рэпера Гуфа (Алексей Долматов) из Таиланда в Москву.



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