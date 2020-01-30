ФСБ прикрыла мастерскую по переделке оружия в стрелковом клубе

ФСБ прикрыла мастерскую по переделке оружия в стрелковом клубе

30.01.2020, 16:06, Новости дня

Свыше тысячи двухсот стволов изъято в стрелковом клубе "Паритет-СВ" в Калужской области. Охотничье оружие в юхновском спортивном клубе массово переделывали в боевое автоматическое. Спецоперацию провели сотрудники ФСБ России.

Найдены пулеметы, различные модификации автомата Калашникова, снайперские винтовки и карабины, пистолеты и револьверы российского и иностранного производства, а также много патронов, сообщает телеканал "Россия 24".

В ФСБ уточнили, что оружие сертифицировано как охотничьи карабины и массогабаритные макеты с восстановленными боевыми свойствами.

Деятельность нелегальной мастерской по модернизации оружия, оснащенной специализированным оборудованием, прекращена, отчитались сотрудники спецслужбы.

Источник: Вести



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