ФСБ прикрыла мастерскую по переделке оружия в стрелковом клубе

Свыше тысячи двухсот стволов изъято в стрелковом клубе "Паритет-СВ" в Калужской области. Охотничье оружие в юхновском спортивном клубе массово переделывали в боевое автоматическое. Спецоперацию провели сотрудники ФСБ России.
Найдены пулеметы, различные модификации автомата Калашникова, снайперские винтовки и карабины, пистолеты и револьверы российского и иностранного производства, а также много патронов, сообщает телеканал "Россия 24".
В ФСБ уточнили, что оружие сертифицировано как охотничьи карабины и массогабаритные макеты с восстановленными боевыми свойствами.
Деятельность нелегальной мастерской по модернизации оружия, оснащенной специализированным оборудованием, прекращена, отчитались сотрудники спецслужбы.
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