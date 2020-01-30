Создана онлайн-карта распространения нового коронавируса

Исследователи из Университета Джонса Хопкинса разработали онлайн-карту распространения коронавируса. Она позволяет пользователям следить за ситуацией практически в режиме реального времени.

Напомним, что новый коронавирус, обозначенный ВОЗ как 2019-nCoV, вызвал вспышку пневмонии в китайском городе Ухань, после чего начал распространяться по другим городам и странам.

По данным на 30 января, число заразившихся составляет почти восемь тысяч человек, а число жертв превысило 170 человек. Вирус выявили уже в 16 странах.

Новая информационная панель, созданная учёными, отображает данные, полученные из различных официальных источников. Это в первую очередь Всемирная организация здравоохранения, Центры по контролю и профилактике заболеваний США, Европы и Китая, Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

Данные отображаются на карте мира. Места, где подтверждены случаи заражения вирусом, обозначены красным кругом. Чем больше его диаметр, тем масштабнее вспышка. Регионы, в которых зарегистрированы летальные исходы, отмечены значком «х».

Пользователь может нажать на любой круг, чтобы получить больше информации.

Данные о распространении коронавируса обновляются по мере поступления свежих отчётов.

Иллюстрация Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering.

Справа от карты отображается количество подтверждённых случаев заражения, смерти и выздоровления людей в разных странах и регионах. Слева есть небольшой график, отображающий динамику распространения вируса.

Данные обновляются по мере поступления свежих отчётов (примерно каждый час).

Разработчики полагают, что в данной ситуации очень важно предоставить общественности чёткую картину происходящего. Ведь многие регионы охвачены паникой, которая возникает в том числе из-за ложной информации из непроверенных источников.

К слову, в Китае начались задержки и аресты людей, которых обвиняют в распространении фейковых данных о коронавирусе в Интернете и нарушении общественного порядка.

Любой желающий может ознакомиться с последними данными о распространении 2019-nCoV здесь.

Кстати, ранее «Вести.Наука» сообщали, что новый коронавирус передался людям от змей.

Добавим также, что сегодня Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке в качестве одной из защитных мер. Тем временем Минздрав обнародовал список лекарств для лечения коронавируса.

Текст:

Вести.Наука

Источник: Вести

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