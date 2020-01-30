Трех жителей Башкирии госпитализировали с подозрением на коронавирус

В Башкирии с подозрением на коронавирус были госпитализированы три человека. Эти люди прилетели из Саньи. У них зафиксированы симптомы, характерные для эпидемии.
По данным ToDay News Ufa, у женщины с ребенком трех лет и еще одного пассажира была повышенная температура. У людей взяли анализы и отправили их в лабораторию Новосибирска. Пассажиры обследуются в инфекционной больнице. Ожидается, что уже на днях их анализы уже будут готовы.
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Последнее: Басманный суд Москвы арестовал экс-главу отдела по контролю за оборотом героина и синтетических наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца по делу журналиста Ивана Голунова. «Суд постановил – ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», – сказала судья Евгения Николаева, передает РИА «Новости». На какой срок Ляховец помещен под охрану, не […]
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