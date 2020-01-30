Трех жителей Башкирии госпитализировали с подозрением на коронавирус

В Башкирии с подозрением на коронавирус были госпитализированы три человека. Эти люди прилетели из Саньи. У них зафиксированы симптомы, характерные для эпидемии.

По данным ToDay News Ufa, у женщины с ребенком трех лет и еще одного пассажира была повышенная температура. У людей взяли анализы и отправили их в лабораторию Новосибирска. Пассажиры обследуются в инфекционной больнице. Ожидается, что уже на днях их анализы уже будут готовы.

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