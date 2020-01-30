32-летняя попутчица из Туапсе пропала после поездки через BlaBlaCar

32-летняя жительница из Туапсе Ксения Литвинова пропала после поездки через международный онлайн-сервис BlaBlaCar. На связь женщина не выходит со 2 января.

О случившемся сообщает Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета России. Ведомство занимается поисками пропавшей совместно с поисково-спасательным отрядом "Дон".

В конце декабря Ксения Литвинова уехала из Туапсе в Санкт-Петербург к своим друзьям. В начале января женщина собиралась обратно и забронировала машину через BlaBlaCar. 2 января она выехала из Питера в Туапсе, но так и не добралась до места назначения. В последний раз пропавшая связывалась с родителями в этот же день. Она рассказала, что ей остается ехать несколько часов до Краснодара. По предварительным данным, девушку могли высадить в Ростове-на-Дону.

В настоящее время всех, кто обладает какой-либо информацией о Ксении Литвиновой, просят связаться с Южным следственным управлением на транспорте, либо в поисково-спасательный отряд. Особое внимание просят уделить владельцев придорожных кафе и заправочных станций.

Суть BlaBlaCar заключается в том, что водители за определенную стоимость предлагают поездки по различным направлениям, разыскивая попутчиков. Зачастую такие поездки могут быть опасными, поскольку о владельце транспортного средства можно судить лишь по имеющимся на сервисе отзывам. Чаще всего за частным лицом, предлагающим маршрут, стоят "бомбилы", которые занимаются нелегальной перевозкой.

В июле 2019 года машинист поезда решил заработать, впустив в свою кабину попутчиков, найденных через BlaBlaCar.

Источник: Вести

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